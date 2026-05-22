Anaclaudia Rossbach: Le succès du WUF13 sera mesuré par la mise en œuvre des engagements pris à Bakou

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Le succès du Forum urbain mondial (WUF13) se mesurera non seulement aux idées exprimées, mais aussi aux mesures concrètes mises en œuvre dans les villes et les politiques publiques.

C’est ce qu’a indiqué Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors d'une conférence de presse organisée à Bakou le dernier jour du Forum urbain mondial (WUF13).

Mme Rossbach a indiqué que 865 représentants des médias avaient assisté à l'événement durant la semaine du WUF13. Ce chiffre témoigne de l'urgence des défis auxquels sont confrontées les villes et de la demande croissante de solutions. Selon elle, les villes réclament des solutions et les partenaires répondent à ces enjeux.

La Directrice exécutive a souligné que le WUF13 se tenait à un moment où les questions de logement, de villes et de communautés sûres et durables occupent une place prépondérante dans l'agenda mondial.

Selon Rossbach, le monde est actuellement confronté à une crise mondiale d'une ampleur sans précédent. Des milliards de personnes sont confrontées à des problèmes d'accessibilité, au déplacement de populations, à la vie dans des bidonvilles, à la vulnérabilité face aux changements climatiques et à la dégradation de leurs conditions de vie.

« Le logement n’est plus un secteur à part. C’est un enjeu systémique qui façonne les inégalités, les opportunités, la résilience, la stabilité et la paix dans nos villes et nos sociétés », a-t-elle ajouté.

La directrice d’ONU-Habitat a indiqué qu’une plateforme de partenariat mondial pour la transformation urbaine avait été créée dans le cadre du WUF13 et que l’enjeu principal n’était plus de définir un nouvel agenda, mais de garantir la mise en œuvre des décisions prises.

Selon elle, les résultats du forum contribueront à la réalisation des Objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris et du Nouvel Agenda urbain.

Anaclaudia Rossbach a fait savoir que le prochain Forum urbain mondial se tiendrait à Mexico en 2028.