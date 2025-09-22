ANAMA : 109 mines et 1286 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les terres libérées de l’occupation.

Pendant les opérations de déminage effectuées du 15 au 21 septembre, 95 mines antipersonnel, 14 mines antichar et 1286 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés dans les régions de Terter, Kelbedjer, Aghdam, Khodjaly, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours de la semaine dernière, une superficie de 1130,6 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.