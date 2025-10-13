ANAMA : 177 mines et 1584 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les terres libérées de l’occupation.
Pendant les opérations de déminage effectuées du 6 au 12 octobre, 77 mines antipersonnel, 100 mines antichar et 1 584 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés dans les régions de Terter, Kelbedjer, Aghdam, Khodjaly, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.
Au cours de la semaine dernière, une superficie de 1497,5 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.
