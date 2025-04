ANAMA : 2009,1 hectares ont été nettoyés de mines et de munitions non explosées la semaine dernière

Bakou, 7 avril, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires libérés de l’occupation.

Pendant les opérations de déminage effectuées du 31 mars au 6 mars, 107 mines antipersonnel, 13 mines antichar et 870 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés dans les régions de Terter, Kelbédjer, Aghdam, Khodjaly, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours de la semaine dernière, une superficie de 2009,1 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.