ANAMA : 226 mines et 5 498 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les terres libérées de l’occupation.

Pendant les opérations de déminage effectuées du 20 au 26 octobre, 143 mines antipersonnel, 83 mines antichar et 5 498 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés dans les régions de Terter, Kelbedjer, Aghdam, Khodjaly, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours de la semaine dernière, une superficie de 1644,6 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.