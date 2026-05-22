Anar Gouliyev : Le Sommet des leaders a été l'un des moments les plus marquants du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Le Sommet des leaders, organisé pour la première fois dans l'histoire du forum à l'initiative du président Ilham Aliyev, est devenu l'un des moments les plus marquants du WUF13 », a affirmé Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.

« La participation des chefs d’État et de gouvernement, des invités de haut niveau et des dirigeants d’organisations internationales a clairement démontré une forte volonté politique de faire progresser l’agenda urbain mondial et de renforcer la coopération internationale en matière de développement urbain durable, un engagement commun à garantir un logement adéquat pour tous et des communautés résilientes », a-t-il ajouté.