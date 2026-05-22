Anar Gouliyev : Le WUF13 a été un succès grâce à de solides partenariats

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l’équipe d’ONU-Habitat pour son étroite collaboration et son soutien constant qui ont permis la réussite du WUF13. Grâce à ce partenariat solide, le WUF13 est devenu une plateforme de dialogue et le reflet de notre engagement commun en faveur d’un avenir durable », a dit Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.

Exprimant sa gratitude particulière à l'équipe de la société d’exploitation azerbaïdjanaise du WUF13 n, le coordinateur national a déclaré : « Grâce à votre dévouement exceptionnel et à vos efforts inlassables, vous avez transformé notre mission en une réussite et assuré la mise en œuvre sans faille de cette session extraordinaire, diversifiée et importante. »