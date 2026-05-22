Anar Gouliyev : Nous mettons en œuvre l'un des projets de restauration les plus ambitieux au monde dans les territoires libérés

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Nous mettons en œuvre, sur nos territoires libérés, l'un des projets de reconstruction les plus ambitieux au monde », a déclaré Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.

« Pour assurer le retour sûr et digne des anciens déplacés internes sur leurs terres, des plans généraux pour environ 110 villes et villages ont déjà été approuvés, et des plans pour d'autres localités sont en cours d'élaboration », a-t-il ajouté.