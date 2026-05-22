Anar Gouliyev : Nous sommes prêts à partager notre expérience du WUF13 dans le cadre des préparatifs du WUF14
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« Nous sommes prêts à partager notre expérience du WUF13 dans le cadre des préparatifs du WUF14 », a affirmé Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.
« En route vers le WUF14, nous aurons une autre plateforme importante pour faire progresser l'agenda urbain et mettre en lumière les enjeux du logement : la COP31, qui se tiendra en Türkiye », a-t-il ajouté.
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