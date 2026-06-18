Andreï Yatskin : La coopération interparlementaire russo-azerbaïdjanaise se développe de manière régulière et systématique

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« La coopération interparlementaire russo-azerbaïdjanaise est un élément essentiel de l'alliance et des relations d'amitié entre nos deux pays », a déclaré le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andreï Yatskin, lors de la 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre le Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Il a souligné que la Commission demeure l'une des plateformes interparlementaires les plus actives.

« Nous sommes heureux d'être à nouveau à Bakou pour la dernière réunion de la Commission et nous pouvons affirmer avec confiance que les relations d'amitié, de coopération et d'alliance entre nos pays se reflètent également au niveau parlementaire », a insisté Andreï Yatskin.

Selon lui, la régularité des travaux de la Commission témoigne de son importance.

« Nous tenons des réunions de la Commission deux fois par an, l'une en Azerbaïdjan et l'autre en Russie. Cette régularité témoigne de la pertinence de notre dialogue et de notre intérêt commun pour son développement futur », a estimé Andreï Yatskin.