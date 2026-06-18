Andreï Yatskin : Les leaders russe et azerbaïdjanais définissent l'orientation stratégique de la coopération bilatérale

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Les travaux de la Commission interparlementaire s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques définies par les dirigeants russe et azerbaïdjanais.

C’est ce qu’a indiqué le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andreï Yatskin, lors de la 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre le Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Andreï Yatskin a souligné que les leaders des deux pays accordaient une attention particulière au développement des relations bilatérales.

« Les leaders des deux pays, Vladimir Poutine et Ilham Aliyev, attachent une grande importance à nos activités. Ils définissent l'orientation stratégique de la coopération, et les parlementaires doivent veiller à son développement par des initiatives concrètes et un travail conjoint », a-t-il affirmé.

Selon le premier vice-président, des contacts réguliers et le suivi de la mise en œuvre des accords conclus demeurent les éléments essentiels de la coopération interparlementaire.

Andreï Yatskin a ajouté : « Nous suivons de près la mise en œuvre des décisions de la Commission. Ce ne sont pas des décisions formelles, mais des décisions pratiques visant à obtenir des résultats concrets ».