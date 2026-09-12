Ankara et Bakou étudient une ligne électrique sous-marine en mer Noire vers l'Europe

Bakou, 12 septembre, AZERTAC

Le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a affirmé que la Türkiye et l'Azerbaïdjan avaient de vastes projets à concrétiser dans le secteur de l'électricité : « Il s'agit de l'arrivée d'une ligne de transport d'électricité vers la Türkiye via le Nakhitchevan, du couloir quadripartite d'énergie verte réunissant la Türkiye, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Bulgarie, et de la ligne de transport électrique sous la mer Noire également dirigée vers l'Europe », indique l’agence de presse Anadolu.

Bayraktar a fait le point sur la coopération énergétique bilatérale dans un entretien accordé au correspondant d'Anadolu (AA).

Soulignant que le monde était désormais entré dans une ère de crises constituant la « nouvelle normalité », Bayraktar a expliqué que, dans ce contexte, la Türkiye et l'Azerbaïdjan renforçaient des partenariats énergétiques à la fois prévisibles, diversifiés et plus denses.

Rappelant l'importance de projets structurants comme le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, le TANAP et le TAP, le ministre a précisé : « À ce jour, 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont transité par le TANAP. Cette ligne apporte une contribution déterminante à la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. »

Soulignant la complémentarité entre les deux nations, Bayraktar a noté que l'Azerbaïdjan, acteur clé de la production de pétrole et de gaz naturel, progressait désormais pour devenir un exportateur d'électricité.

Il a mis en exergue le rôle de la Türkiye, marché en pleine expansion aux besoins énergétiques grandissants : « La Türkiye est un pays solidement interconnecté avec l'Europe, grande consommatrice d'énergie, ce qui lui confère les capacités techniques et opérationnelles nécessaires pour exporter cette énergie vers le continent européen. »

Ces synergies, a-t-il poursuivi, s'inscrivent directement dans la vision partagée définie par les présidents des deux pays pour concrétiser des projets adaptés à ces enjeux.

Exploiter à pleine capacité les projets énergétiques existants

Bayraktar a insisté sur l'impératif de mobiliser en priorité l'intégralité des capacités des infrastructures actuelles telles que Bakou-Tbilissi-Erzurum, Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et le TANAP. Il a rappelé qu'actuellement 600 000 barils de brut transitent chaque jour par l'oléoduc BTC, alors que sa capacité nominale atteint 1 million de barils.

Il a souligné la nécessité d'acheminer via cette infrastructure du pétrole brut issu d'autres sources d'Asie centrale et du monde turcique, ajoutant qu'une démarche similaire pouvait être déployée pour le gaz naturel.

Revenant sur les perspectives électriques, Bayraktar a réitéré : « Nous discutons de trois projets fondamentaux : l'acheminement d'une ligne de transport d'électricité vers la Türkiye via le Nakhitchevan, le couloir quadripartite d'énergie verte réunissant la Türkiye, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Bulgarie, ainsi que la ligne électrique sous-marine en mer Noire, également destinée à relier l'Europe. »

Des projets communs avec les États turciques dans l'énergie et les mines

Rappelant que la logique de complémentarité liant Ankara et Bakou s'étendait également aux autres pays du monde turcique, Bayraktar a mis en avant les réserves gazières stratégiques du Turkménistan et l'importante capacité de production pétrolière du Kazakhstan.

Il a souligné que ces États abritaient également d'immenses ressources minières, pointant notamment la position du Kazakhstan parmi les premiers fournisseurs mondiaux d'uranium.

« Nous nous trouvons ainsi au cœur d'une synergie associant de grands pays producteurs d'énergie et de minerais à un pays pivot comme la Türkiye, doté d'un tissu industriel solide, demandeur en matières premières minérales, affichant une demande électrique et énergétique en hausse continue, et offrant des débouchés vers de multiples marchés extérieurs. Nous allons faire fructifier cette complémentarité pour mener à bien, ensemble, des projets encore plus ambitieux », a conclu Bayraktar.