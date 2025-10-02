Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

La semaine de haut niveau qui s’est achevée mardi soir à l'ONU a été l’une des plus marquantes de ces dernières années, tant par l’intensité des échanges que par la portée politique de certaines annonces. Mercredi, en conférence de presse, la présidente de l’Assemblée générale est revenue sur le rôle vital de ce rendez-vous annuel pour les membres de l'organisation.

À l’issue d’une semaine diplomatique dense qui a vu défiler 124 chefs d’État et de gouvernement à la tribune de l'Assemblée, à New York, Annalena Baerbock a noté la particularité de cette édition 2025, marquée, certes, par la célébration des 80 ans de l’ONU, mais aussi par des questions existentielles.

« Les Nations unies sont à la croisée des chemins », a affirmé l’ancienne ministre allemande des affaires étrangères. Confrontée à des « pressions politiques et financières » sans précédent, l'organisation reste à ses yeux indispensable : « Nous avons plus que jamais besoin de l’ONU et nous ne devons pas céder aux cyniques qui instrumentalisent les difficultés, parfois aussi les échecs, pour remettre en cause l’ensemble de l’organisation ». Pour Annalena Baerbock, la mobilisation d’un tel nombre de chefs d’État et de gouvernement témoigne de la centralité persistante de l’ONU. « Si quelqu’un doutait encore que cette organisation compte, il suffisait de voir à quel point la salle était comble, dès le lundi et le mardi », a-t-elle insisté devant les journalistes. L’Assemblée, dit-elle, est « la maison de la diplomatie et du dialogue », un espace où les débats, parfois « controversés », reflètent les fractures du monde, mais demeurent essentiels. Si les guerres en cours – Gaza, Ukraine, Soudan – ont dominé les discussions, les États membres ont insisté sur l’exigence de progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, à cinq ans de leur échéance, et sur l’action collective face au changement climatique – « la grande menace du siècle ».

La présidente a exhorté les délégations à relayer ces discussions dans leurs parlements nationaux : « Il y a une différence entre prononcer un discours ici à New York et affronter ensuite les débats sur l’utilisation de l’argent public chez soi ». Elle a par ailleurs rappelé que « l’ONU n’est que ce que nous, collectivement, faisons de ses principes », rejetant sur les États la responsabilité de leurs manquements.

Mme Baerbock a reconnu la cadence effrénée de cette semaine de haut niveau, qu’elle a décrite comme un « speed dating diplomatique ». Mais elle y voit aussi un ferment durable : « La confiance est la véritable monnaie de la diplomatie ». Pour nombre de pays, a-t-elle noté, l’organisation reste « une assurance-vie », parfois même « la raison » de leur libération ou de leur réunification.

Au-delà des passes d’armes, l’évènement aura donc été, selon ses mots, « une semaine qui a compté, qui a apporté des résultats tangibles ». Et d’ajouter, en conclusion : « Nous allons poursuivre le travail sans peur, sans fléchir », dans l’esprit de la campagne lancée sous sa présidence : Mieux ensemble. (ONU)