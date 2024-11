Antonio Guterres : La COP29 figurait à l’agenda du sommet du G20 à Rio

Bakou, 21 novembre, AZERRTAC

La COP29 figurait à l’agenda du sommet du G20 à Rio.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres lors d’une conférence de presse qu’il avait tenue à Bakou.

Le secrétaire général a dit qu’il avait appelé les dirigeants du G20 lors du sommet à demander à leurs ministres et négociateurs d’assurer un nouvel objectif ambitieux en matière de financement climatique lors de la COP29.

« Les dirigeants ont souligné l’importance d’une réalisation concrète. Les délégations et la présidence de la COP travaillent dur pour trouver une solution commune. Mais l’horloge tourne (le temps presse, NDLR). Je sens une intention d’accord. Des domaines d’adaptation sont désormais ouverts. Un effort majeur est nécessaire pour atteindre l’étape finale et parvenir à un ensemble de mesures ambitieux et équilibré. L’échec n'est pas une option », a précisé Guterres.