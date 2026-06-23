António Guterres appelle à une action mondiale plus ambitieuse contre le changement climatique

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à une action mondiale plus ambitieuse contre le changement climatique et à une accélération de la transition vers les énergies propres. Lors de la Semaine de l’action climatique à Londres, il a présenté un plan en sept points visant à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables, renforcer l’adaptation climatique et mobiliser davantage de financements en faveur des pays en développement.

Le chef de l’ONU a souligné que la dépendance aux combustibles fossiles alimente à la fois la crise climatique et l’insécurité énergétique mondiale. Il a insisté sur la nécessité d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C afin d’éviter des conséquences irréversibles pour les populations et les écosystèmes.

M. Guterres a également plaidé pour une meilleure régulation de l’impact environnemental de l’intelligence artificielle, notamment des centres de données, ainsi que pour un renforcement de la lutte contre la désinformation climatique. Selon lui, une transition rapide, équitable et financée vers les énergies propres constitue la meilleure réponse aux défis climatiques et énergétiques actuels.