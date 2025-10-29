Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
Bakou, 29 octobre, AZERTAC
L'avion transportant le président américain Donald Trump, Air Force One, a atterri à l'aéroport international de Gimhae vers 11h 32 ce mercredi matin. Il était escorté par deux chasseurs F-16 de l'armée de l'air sud-coréenne dès son entrée dans l'espace aérien de la Corée du Sud, indique l’agence de presse Yonhap.
Trump a levé le poing, sa pause symbolique, à la descente de son avion à l'aéroport de Gimhae. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de Séoul, Cho Hyun, ainsi que l'ambassadrice de Corée du Sud aux Etats-Unis, Kang Kyung-wha. Cette dernière était ministre des Affaires étrangères durant le premier mandat de Trump. Pour se rendre à Gyeongju, le président américain a pris son hélicoptère, Marine One, avant de rejoindre le CEO Summit de la Coopération économique pour l'Asie et du Pacifique (Apec).
Il s'agit de la première visite de Trump en Corée du Sud en six ans. La première remonte en novembre 2017, et la dernière fois, en juin 2019, avait donné lieu à une rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée (DMZ).
Lors de ce troisième déplacement, Trump s'entretiendra en tête-à-tête avec son homologue sud-coréen Lee Jae Myung cet après-midi. Demain, il a prévu aussi d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, à Busan, pour discuter notamment de leurs différends concernant les droits de douane et leurs conflits commerciaux.
Il espère également obtenir une réponse de la part du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour une éventuelle rencontre durant son passage sur la péninsule coréenne. Avant son arrivée en Corée du Sud, Trump a plusieurs fois réitéré sa volonté de rencontrer Kim, mais le Nord a jusqu'à présent maintenu le silence radio.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses
- 28.10.2025 [11:05]
Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:52]
Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:11]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Khodjavend
- 28.10.2025 [09:54]
Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale
- 27.10.2025 [19:20]
Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU
- 27.10.2025 [17:00]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 27.10.2025 [16:01]
La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération
- 27.10.2025 [15:16]
Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres
- 27.10.2025 [13:04]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 27.10.2025 [10:49]
Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée
- 27.10.2025 [10:28]
Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie
- 27.10.2025 [10:16]
Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc
- 25.10.2025 [16:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 25.10.2025 [15:19]
Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin
- 25.10.2025 [12:21]
Le SIMA, une ambition d’intégration africaine
- 24.10.2025 [21:05]
La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée
- 24.10.2025 [18:06]
Communiqué de la Présidence de la République
- 24.10.2025 [15:01]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement
- 24.10.2025 [14:37]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 24.10.2025 [14:31]
Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »
- 24.10.2025 [12:34]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 24.10.2025 [11:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses
- 24.10.2025 [10:32]
Les préparatifs de la COP30 se poursuivent
- 23.10.2025 [21:09]