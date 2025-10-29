Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

L'avion transportant le président américain Donald Trump, Air Force One, a atterri à l'aéroport international de Gimhae vers 11h 32 ce mercredi matin. Il était escorté par deux chasseurs F-16 de l'armée de l'air sud-coréenne dès son entrée dans l'espace aérien de la Corée du Sud, indique l’agence de presse Yonhap.

Trump a levé le poing, sa pause symbolique, à la descente de son avion à l'aéroport de Gimhae. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de Séoul, Cho Hyun, ainsi que l'ambassadrice de Corée du Sud aux Etats-Unis, Kang Kyung-wha. Cette dernière était ministre des Affaires étrangères durant le premier mandat de Trump. Pour se rendre à Gyeongju, le président américain a pris son hélicoptère, Marine One, avant de rejoindre le CEO Summit de la Coopération économique pour l'Asie et du Pacifique (Apec).

Il s'agit de la première visite de Trump en Corée du Sud en six ans. La première remonte en novembre 2017, et la dernière fois, en juin 2019, avait donné lieu à une rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée (DMZ).

Lors de ce troisième déplacement, Trump s'entretiendra en tête-à-tête avec son homologue sud-coréen Lee Jae Myung cet après-midi. Demain, il a prévu aussi d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, à Busan, pour discuter notamment de leurs différends concernant les droits de douane et leurs conflits commerciaux.

Il espère également obtenir une réponse de la part du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour une éventuelle rencontre durant son passage sur la péninsule coréenne. Avant son arrivée en Corée du Sud, Trump a plusieurs fois réitéré sa volonté de rencontrer Kim, mais le Nord a jusqu'à présent maintenu le silence radio.