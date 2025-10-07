Approbation d’un certain nombre de documents importants à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OET

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Plusieurs documents importants ont été approuvés lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques (OET), qui s'est tenue à Guébélé le 7 octobre.

Les documents adoptés lors de cette réunion visent à renforcer les fondements institutionnels de l'OET et à élargir la coopération entre les États membres et observateurs.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de cette réunion :

1. Décision relative à la modification des articles 1 et 4 du Règlement intérieur de l'Académie turque ;

2. Décision relative à l'octroi au Turkménistan du statut d'observateur auprès de l'Académie turque ;

3. Décision relative à l'octroi au Turkménistan du statut d'observateur auprès de la Fondation pour la culture et le patrimoine turcique ;

4. Approbation du budget du Secrétariat de l'OET pour 2026 (conformément au procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères) ;

5. Approbation du rapport financier du Secrétariat de l'OET pour 2024 (conformément au procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères) ;

6. Approbation du budget de l'Académie turque pour 2026 (conformément au procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères) ;

7. Approbation du budget de la Fondation pour la culture et le patrimoine turcique pour 2026 (conformément au procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères).