Après la libération des territoires azerbaïdjanais de l'occupation arménienne, 29 fosses communes ont été découvertes
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
Après la libération des territoires azerbaïdjanais de l'occupation arménienne, 29 fosses communes ont été découvertes dans ces zones. L'examen des restes humains retrouvés dans ces fosses prouve que les Azerbaïdjanais assassinés avaient été soumis à d'atroces tortures.
C’est ce qu’a indiqué le président Ilham Aliyev dans son appel aux participants à la conférence internationale intitulée « Unir les efforts et élargir la coopération pour résoudre la question des personnes portées disparues ».
« C'est une situation très grave. Le massacre de personnes par la torture, l’enterrement inhumain et la disparition des traces de ces crimes constituent une grave violation du droit international », a déclaré le chef de l'État.
