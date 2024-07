Paris, 10 juillet, AZERTAC,

À deux semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, l'Insee a étudié l'impact économique de l'événement. Selon l'Institut, les droits télévisés, le tourisme et la consommation font des Jeux une bonne affaire pour le pays.

D'après une étude publiée mardi 9 juillet par l'Insee, les Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024 devraient apporter une légère croissance de 0,3 point du Produit intérieur brut (PIB). Cette croissance proviendrait des recettes des billetteries, des droits de diffusion télévisés et d'une augmentation de l'activité touristique. Les JO entraînent des réservations dans les hôtels, les restaurants, les trains et les transports en général. L'événement incite à sortir, à s'équiper en téléviseurs et à consommer, et la consommation est le principal moteur de la croissance française. L'Insee estime que l'impact serait comparable à celui des Jeux de Londres en 2012, qui avaient stimulé l'économie britannique.

Cela représente des milliards d'euros injectés dans l'économie. En mai, une étude du Centre de droit et d'économie du sport avait déjà estimé que les Jeux généreraient entre 7 et 11 milliards d'euros de retombées économiques pour Paris et sa région, où se dérouleront la majorité des épreuves. Il existe également des effets difficiles à quantifier directement sur le budget, mais qui influencent à long terme l'image et l'influence du pays.

Les JO, c’est un moment exceptionnel de cohésion qui remonte le moral, surtout en cas de victoires, ce qui renforce la confiance. Et la confiance est cruciale en économie. De plus, c’est une vitrine magnifique pour la France, à condition qu'aucun événement perturbateur, comme des grèves, ne gâche la fête. Les syndicats des Aéroports de Paris (ADP) ont déposé des préavis de grève, réclamant des primes pour tous les employés. La question de la sécurité est également préoccupante.

Après les JO, la rentrée pourrait être plus tendue, surtout avec l'instabilité politique. Face à un avenir incertain, les Français pourraient être plus prudents dans leurs dépenses. L'Insee prévoit donc un ralentissement de l’activité au dernier trimestre, avec une contraction de 0,1% du PIB. Malgré cela, la France devrait éviter la récession et afficher une croissance positive, avec un PIB en hausse de 1,1% sur l'ensemble de l'année 2024.