Argentine: Le parti du président Milei remporte les élections générales de mi-mandat

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le parti au pouvoir du président argentin Javier Milei a remporté les élections législatives de dimanche avec 40,8 % des voix, selon les premiers résultats publiés après le dépouillement de 96 % des bulletins.

Le parti de Milei, La Libertad Avanza, a battu l’opposition péroniste Fuerza Patria, qui a obtenu 24,5 % des suffrages, remportant des victoires dans plusieurs régions clés, notamment la capitale Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe et Mendoza.

Le pays a tenu des élections d’une grande importance, les citoyens étant appelés aux urnes pour renouveler près de la moitié des sièges de la Chambre des députés (127 sur 257) et un tiers du Sénat (24 sur 72).

Les élections ont été cruciales pour le gouvernement du président Milei et largement perçues comme un plébiscite sur son administration. Les résultats ont été interprétés comme une mesure de l’approbation populaire et détermineront sa capacité à faire adopter ses principales réformes au Congrès.

La Libertad Avanza a créé la surprise en remportant 64 sièges à la Chambre des députés. À partir du 10 décembre, le parti de Milei comptera 94 députés sur 257 dans la chambre basse du Parlement.

Bien que ce chiffre soit encore inférieur à la majorité absolue, ce succès substantiel permettra au président de maintenir ses vétos et de faire obstacle à d’éventuelles procédures de destitution, que certains groupes de l’opposition avaient menacé d’engager.

Après avoir pris connaissance du succès électoral à son parti, le président Milei a célébré la victoire dans son quartier général de campagne.

« Aujourd’hui est un jour historique, a-t-il déclaré. Le peuple argentin a tourné le dos à la décadence et choisi le progrès. Aujourd’hui, nous avons franchi un cap. Aujourd’hui commence la construction d’une grande Argentine. »

Milei a également déclaré que « le nouveau Congrès sera fondamental pour assurer le changement de cap », et a annoncé son intention de mettre en œuvre d’importantes réformes.

« Au cours des deux prochaines années, nous devons poursuivre la voie réformiste que nous avons entamée », a affirmé le président, soulignant que les projets qu’il compte promouvoir sont indispensables pour« consolider la croissance et l’envol de l’Argentine ».

« À partir du 10 décembre, nous aurons, sans aucun doute, le Congrès le plus réformiste de l’histoire de l’Argentine », a-t-il ajouté.

Ces élections ont aussi été marquées par un faible taux de participation. La Chambre nationale électorale a indiqué que, dans un pays où le vote est obligatoire, moins de 68 % des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche — le taux le plus bas depuis le retour de la démocratie en 1983.

Avec ces résultats, le parti au pouvoir augmentera considérablement sa présence au Congrès, bien que le Sénat demeure sous le contrôle de l’opposition.

Le président américain Donald Trump a félicité Javier Milei pour sa victoire électorale.

« Il fait un travail remarquable ! La confiance que nous avons placée en lui a été justifiée par le peuple argentin », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Le président américain avait auparavant apporté son soutien à Milei pour les élections, mais avait menacé de réduire l’aide accordée au pays sud-américain en cas de victoire de l’opposition.

« S’il perd, nous ne serons pas généreux avec l’Argentine », avait-il déclaré. (Agence Anadolu)