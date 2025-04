Arkadi Ghoukassian : A Khankendi, il y avait des centaines d’Azerbaïdjanais transférés de Khodjaly

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Lors de l’audience qui s’est poursuivie aujourd’hui au Tribunal militaire de Bakou, l’accusé Arkadi Ghoukassian a répondu à des questions concernant le massacre de Khodjaly, commis dans la nuit du 25 au 26 février 1992. Il a été interrogé sur l’extermination systématique de civils innocents en raison de leur appartenance ethnique azerbaïdjanaise durant ces événements.

Il a affirmé avoir été informé des événements de Khodjaly pour la première fois en février 1992, à la suite de la diffusion des « informations officielles » : « À l’époque, nous ne connaissions pas l’ampleur de la tragédie. Nous savions seulement qu’à Khankendi, il y avait des centaines d’Azerbaïdjanais transférés de Khodjaly. Ils ont ensuite été remis à la partie azerbaïdjanaise. »

Il a également condamné le massacre de la population civile, déclarant : « C’est inacceptable, c’est l’une des pages sanglantes de la guerre. »

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves, est poursuivi.