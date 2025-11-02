Art Weekend : la présentation du projet « Souffle – unité de la parole et du son »

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

La présentation du nouveau projet intitulé « Souffle – unité de la parole et du son », réalisé dans le cadre de l’initiative « Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW », s’est tenue au Centre d'art contemporain YARAT.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, ainsi qu’ Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva ont participé à la cérémonie de présentation.

Spécialement conçue pour le festival par le Centre multidisciplinaire SÖZ, cette performance immersive mêlait musique mystique, poésie soufie et puissance de la voix humaine.

Il convient de noter que le festival « ART Weekend », organisé pour la première fois à Bakou, se poursuivra jusqu'au 2 novembre.