Astana : Cérémonie d’échange du Pacte d’actionnaires signé entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan VIDEO

Astana, 3 juillet, AZERTAC

Mercredi 3 juillet, à Astana, s’est tenue la cérémonie d’échange du Pacte d’actionnaires signé entre le Holding d’investissement d’Azerbaïdjan et le Fonds national Samruk-Kazyna en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev.