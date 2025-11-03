Au moins huit morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Au moins huit personnes ont été tuées et près de 200 autres blessées après qu'un séisme de magnitude 6,3 a frappé tôt lundi matin le nord de l'Afghanistan, ont confirmé des responsables du gouvernement afghan aux médias locaux.

Qari Lutfullah Habibi, chef du département de la Santé publique de la province de Samangan, a déclaré qu'à Aybak, la capitale provinciale, une personne a été tuée et plus de 100 autres blessées. Dans le district de Hazrat Sultan, dans la même province, une personne a été tuée et 15 autres blessées. Dans la province voisine de Balkh, six morts et plus de 70 blessés ont été signalés dans le district de Khulm.

Le gouvernement afghan a indiqué que les équipes de secours étaient toujours en train d'évaluer les dégâts dans les zones reculées ayant été touchées et a averti que le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les communications seraient rétablies. Des équipes médicales et d'urgence ont été dépêchées dans les régions touchées, où les hôpitaux locaux ont du mal à faire face au nombre croissant de blessés.

En raison de son relief montagneux et de la faiblesse de ses infrastructures, l'Afghanistan est fréquemment touché par des tremblements de terre meurtriers qui font de nombreuses victimes. La crise humanitaire qui sévit actuellement dans le pays a également gravement entravé sa capacité à réagir efficacement aux catastrophes. (Xinhua)