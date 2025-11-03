Au moins huit morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan
Bakou, 3 novembre, AZERTAC
Au moins huit personnes ont été tuées et près de 200 autres blessées après qu'un séisme de magnitude 6,3 a frappé tôt lundi matin le nord de l'Afghanistan, ont confirmé des responsables du gouvernement afghan aux médias locaux.
Qari Lutfullah Habibi, chef du département de la Santé publique de la province de Samangan, a déclaré qu'à Aybak, la capitale provinciale, une personne a été tuée et plus de 100 autres blessées. Dans le district de Hazrat Sultan, dans la même province, une personne a été tuée et 15 autres blessées. Dans la province voisine de Balkh, six morts et plus de 70 blessés ont été signalés dans le district de Khulm.
Le gouvernement afghan a indiqué que les équipes de secours étaient toujours en train d'évaluer les dégâts dans les zones reculées ayant été touchées et a averti que le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les communications seraient rétablies. Des équipes médicales et d'urgence ont été dépêchées dans les régions touchées, où les hôpitaux locaux ont du mal à faire face au nombre croissant de blessés.
En raison de son relief montagneux et de la faiblesse de ses infrastructures, l'Afghanistan est fréquemment touché par des tremblements de terre meurtriers qui font de nombreuses victimes. La crise humanitaire qui sévit actuellement dans le pays a également gravement entravé sa capacité à réagir efficacement aux catastrophes. (Xinhua)
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte
- 01.11.2025 [17:25]
Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale
- 01.11.2025 [13:18]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 01.11.2025 [11:53]
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]