Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l'alimentation et le 80e anniversaire de la FAO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le 16 octobre, c’est la Journée mondiale de l'alimentation et le 80e anniversaire de la FAO.

Cette année, la Journée mondiale de l’alimentation et le Forum mondial de l’alimentation ont pour thème commun «Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleurs». Ce thème, qui a été choisi par le Directeur général de la FAO pour marquer le 80e anniversaire de l’Organisation, a deux vocations: la célébration et l’engagement. Il sert de fil conducteur aux manifestations organisées pendant la semaine, en clarifiant l’effort collectif à déployer et en lui donnant du sens. Les éléments constitutifs du récit sont les quatre améliorations – de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie –, qui orientent l’intégralité des initiatives, des débats et des engagements de la Semaine mondiale de l’alimentation.

Les quatre améliorations guident le Forum mondial de l’alimentation dans son ensemble. Chaque manifestation et chaque dialogue enrichissent un récit commun, en encourageant une coopération inclusive et une mobilisation délibérée des différents secteurs. Qu’elles prennent la forme d’innovations en matière de production, d’améliorations dans le domaine de la nutrition, d’une gestion responsable de l’environnement ou d’efforts visant à améliorer les conditions de vie, les quatre améliorations définissent la structure et l’esprit de chaque activité.

La Journée mondiale de l’alimentation braque les projecteurs sur des responsabilités qui remontent à un temps immémorial dans notre histoire: la manière dont nous cultivons les aliments dont nous nous nourrissons, la manière dont nous les partageons et la manière dont nous assurons la durabilité de ces ressources. Cette journée offre l’occasion de réfléchir à un devoir qui incombe à chacun d’entre nous: prendre soin de la terre, des ressources en eau, des personnes qui cultivent les denrées alimentaires et des systèmes qui permettent de mettre de la nourriture sur chaque table. Célébrée dans plus de 150 pays et près de 50 langues, la Journée mondiale de l’alimentation est porteuse d’un message universel fondé sur la dignité, la solidarité et la renaissance, qui s’inscrit dans la droite ligne des quatre améliorations, en attirant l’attention sur notre responsabilité: produire de manière durable, nourrir de façon équitable, protéger l’environnement et améliorer les moyens de subsistance.

Aujourd’hui, le contexte d’incertitude mondial pèse sur les systèmes agroalimentaires. Les conflits font rage, les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents et les marchés sont déstabilisés. Dans certaines régions, la faim gagne du terrain, tandis que dans d’autres, les gaspillages et les surplus sont prédominants. Ces tensions coexistent, ce qui met en lumière la fragilité des systèmes dont nous dépendons pour subvenir à nos besoins. Face à ces défis, il est nécessaire d’adopter une approche globale ayant pour socle le savoir, l’équité et une volonté d’amélioration durable dans l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Il n’en reste pas moins que ces déséquilibres recèlent un potentiel immense, car s’il est vrai que les systèmes agroalimentaires exercent des pressions considérables sur les ressources naturelles, ils peuvent également servir de puissants leviers de transformation. Grâce à des pratiques plus innovantes, des techniques plus perfectionnées et des coopérations plus étroites, nous pouvons renforcer la résilience, rétablir un équilibre et progresser dans la réalisation des objectifs consistant à améliorer la production et la nutrition, à rendre l’environnement plus sain et à développer les moyens de subsistance.

La transformation commence par la confiance, car elle nécessite le partage de connaissances, de ressources et de responsabilités. Les pouvoirs publics, la société civile, les producteurs, les chercheurs, les consommateurs et en particulier les jeunes: tout le monde a un rôle essentiel à jouer. Aucune contribution au titre des quatre améliorations n’est superflue, car les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Opter pour une alimentation saine, réduire les pertes et les gaspillages alimentaires, protéger les sols et les ressources en eau, faire entendre sa voix: ces actions du quotidien sont fondatrices pour œuvrer à un avenir plus juste et plus durable sur le front de l’alimentation. Elles nous rappellent que nous avons chacun le pouvoir de changer les choses et que transformer, c’est d’abord prendre soin.

Quatre-vingts ans après sa création, la FAO regarde l’avenir avec lucidité et conviction et s’engage avec ses membres et ses partenaires à bâtir des systèmes ayant pour caractéristiques fondatrices la robustesse, l’équité, la protection de la terre et la générosité à l’égard des générations à venir.

Le 16 octobre 2025, nous célébrons cette journée importante en inaugurant le Musée et réseau de l’alimentation et de l’agriculture (MuNe) de la FAO, qui bénéficie du soutien du Gouvernement de l’Italie et a été lancé en présence du Président de la République. Le MuNe sera un espace dynamique, interactif et accueillant pour les élèves, les familles et les visiteurs du monde entier. En combinant diffusions numériques et expositions physiques, le musée bâtira des passerelles entre des techniques et des cultures du monde entier sur le front de l’alimentation, en mettant en avant des traditions et des innovations qui façonnent les systèmes agroalimentaires.

Le MuNe donnera corps à l’ambition de concrétisation des quatre améliorations qui est ancrée dans le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO. En tant que plateforme mondiale de mise en commun des connaissances, d’échange culturel et d’innovation, le musée fera mieux comprendre comment la technique permet d’élargir la diversité alimentaire et de favoriser la durabilité tout en respectant le patrimoine culturel.

Le réseau servira par ailleurs de plateforme aux membres et aux partenaires de la FAO pour mettre à l’honneur des cultures alimentaires, des pratiques agricoles et des innovations locales. Il favorisera le dialogue entre les régions, les pays, les villages et les communautés autochtones, en renforçant l’engagement de la FAO à assurer une vaste participation et une forte mobilisation, des paysages ruraux aux centres urbains. Grâce à la mise en commun de pratiques optimales, le Musée et le Réseau montreront comment les systèmes agroalimentaires peuvent stimuler le développement durable et éliminer la faim en tirant parti des valeurs des quatre améliorations.

La Semaine mondiale de l’alimentation réunit toute une série de plateformes, d’initiatives et de manifestations, qui contribuent chacune aux quatre améliorations et renforcent l’engagement de la FAO en faveur de la coopération et de la transformation.

