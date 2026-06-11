Australie : des scientifiques découvrent le plus grand cimetière de baleines au monde dans la zone de Diamantina

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Des scientifiques ont découvert ce qui est considéré comme le plus grand cimetière de baleines au monde au large de l’Australie, avec des carcasses remontant à plusieurs millions d’années, selon une nouvelle étude.

Cette vaste nécropole de baleines a été identifiée dans la zone de Diamantina, à des profondeurs comprises entre 4 616 et 7 001 mètres, sur une étendue d’environ 1 200 kilomètres du plancher océanique du sud-est de l’océan Indien, selon des recherches publiées mercredi dans la revue scientifique Nature.

Les chercheurs ont recensé une importante accumulation de restes de baleines, comprenant cinq communautés modernes de « chute de baleine » (écosystèmes des grands fonds se développant autour d’une carcasse de baleine) ainsi que 476 fossiles de cétacés.

Les fossiles retrouvés dans la zone appartiennent à la fois à des baleines à bec plongeuses encore existantes et à des espèces aujourd’hui disparues.

Selon l’étude, certaines carcasses remontent à 5,3 millions d’années, d’après des datations réalisées à partir d’isotopes atomiques.

Les chercheurs estiment que l’étude de cette zone apporte de nouveaux éclairages sur l’origine, la paléoécologie et la dynamique des populations de baleines à bec depuis le Pliocène jusqu’à aujourd’hui. (Agence Anadolu)