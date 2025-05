BAD : La numérisation peut réduire les inégalités en Asie et dans le Pacifique

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Selon la BAD, la numérisation peut être un outil puissant pour réduire les inégalités économiques persistantes en Asie et dans le Pacifique, mais pour exploiter son potentiel, les gouvernements doivent combler la « fracture numérique », y compris les lacunes en matière d’infrastructures, d’accès et de compétences, selon l’Agence vietnamienne d’information.

Le 6 mai, la Banque asiatique de développement (BAD) a publié le rapport d’orientation « Développement de l’Asie 2025 : exploiter la transformation numérique pour le bien ». Bien que l’Asie et le Pacifique en développement aient dépassé d’autres régions en matière de développement numérique au cours des dernières décennies, les bénéfices n’ont pas été partagés de manière égale, indique le rapport.

Par exemple, dans la région, la pénétration de l’Internet en milieu urbain est supérieure de 13 points de pourcentage à celle en milieu rural. Les vitesses de téléchargement de l’Internet mobile dans les zones urbaines sont également 38 % plus rapides que dans les zones rurales.

Des études antérieures ont également montré que de nombreuses économies en développement d’Asie et du Pacifique sont à la traîne en matière d’inclusion numérique et présentent généralement de faibles niveaux de compétences numériques.

Dans le même temps, malgré une croissance et un développement rapides, les inégalités économiques persistent dans la région. En 2022, le coefficient de Gini moyen pondéré par la population de l’Asie en développement — une mesure des inégalités au sein des pays — était supérieur de 6 % à celui de 1990. L’année dernière, 18,9 % de la population de la région était classée comme pauvre, c’est-à-dire vivant avec moins de 3,65 dollars par jour.

Albert Park, économiste en chef de la BAD, a déclaré : « Le développement de la transformation numérique rapide de l'Asie et du Pacifique signifie que la région peut en tirer des avantages significatifs. » Les gouvernements qui encouragent une numérisation inclusive et durable ont la possibilité non seulement de stimuler la productivité et l’innovation globales, mais également de réduire les inégalités économiques en même temps.

Selon la BAD, la numérisation peut réduire les inégalités en augmentant l’accès aux services de base tels que les finances personnelles et l’éducation, ou en aidant les propriétaires de petites entreprises à surmonter les obstacles tels que le manque d’accès au financement ou aux réseaux d’affaires.

La transformation numérique peut également contribuer à accélérer la transition vers un développement à faible émission de carbone et à rendre les communautés de la région plus résilientes aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, par exemple en soutenant la modélisation et l’analyse pour améliorer la gestion des risques de catastrophe et les modèles de prévision climatique pour identifier des solutions telles que les cultures résilientes au climat.

Le rapport recommande aux gouvernements des pays en développement d’Asie et du Pacifique d’adopter des stratégies numériques nationales qui intègrent des objectifs d’inclusion et de durabilité, et de mettre en œuvre des politiques locales pertinentes pour faire progresser ces objectifs. Les gouvernements devraient également s’associer au secteur privé, aux organisations de la société civile et aux communautés locales et internationales.