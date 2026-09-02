Badri Nachkebiya : Le succès de l’Azerbaïdjan au sein de l’OCS est le fruit de la diplomatie multivectorielle du président Ilham Aliyev

Tbilissi, 2 septembre, AZERTAC

« À Bichkek, lors des rencontres tenues en marge de la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), nous avons une nouvelle fois été témoins du succès diplomatique de l’Azerbaïdjan. Ce succès est avant tout le fruit de la diplomatie habile du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui mène une politique multivectorielle », a déclaré le politologue géorgien Badri Nachkebiya dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Selon lui, l’un des axes de cette politique consiste à développer les relations de l’Azerbaïdjan avec les pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai. Il est particulièrement réjouissant de voir l’Azerbaïdjan atteindre de nouveaux sommets sur le front diplomatique, améliorer ses relations avec les pays de l’OCS et, parallèlement, utiliser cette plateforme pour contribuer au règlement définitif de questions telles que les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« Je considère que la réunion tenue précisément à Bichkek, dans le cadre de la plateforme de l’OCS, a montré à l’Arménie aussi que cette région, l’Asie centrale et le Couloir médian revêtent une importance majeure non seulement pour l’Azerbaïdjan et l’Arménie, mais pour l’ensemble des pays situés sur l’itinéraire communément appelé la « Route de la soie », a affirmé le politologue.

Il a ajouté que, grâce aux efforts et à la diplomatie habile du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan continuerait de jouer, en tant que l’un des principaux piliers de la Route de la soie, un rôle majeur dans la consolidation de la stabilité, du développement et des relations d’amitié entre tous les pays.

Khataï Azizov

Correspondant spécial de l’AZERTAC