Baïramov informe son homologue tchèque de la situation actuelle dans la région après le conflit

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov a rencontré son homologue tchèque Petr Machinka dans le cadre de sa participation à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée au thème « Protection des buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcement du système international centré sur l’ONU ».

Le ministre Baïramov a de nouveau félicité son homologue tchèque pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères.

Les questions de coopération entre l'Azerbaïdjan et la République tchèque dans les domaines politique, économique, énergétique et humanitaire ont été abordées, et un échange de vues a eu lieu sur les récents développements régionaux et internationaux.

Il a été souligné que le dialogue politique de haut niveau existant entre l'Azerbaïdjan et la République tchèque, les visites et contacts mutuels des représentants aux niveaux étatique, gouvernemental et parlementaire, ainsi que les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères avaient donné une impulsion au développement de nos relations au sein des plateformes bilatérales et multilatérales.

Les questions découlant des accords importants conclus lors de la visite du Premier ministre tchèque Andrej Babis en Azerbaïdjan en avril dernier ont été examinées.

Les ministres s'est déclaré satisfait du niveau actuel de développement des relations économiques et commerciales entre l'Azerbaïdjan et la République tchèque, et l'attention a été attirée sur l'importance d'accroître les investissements mutuels et de diversifier les domaines de coopération existants afin de rendre ces relations encore plus durables.

Le ministre Baïramov a informé son homologue du conflit passé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, de la situation actuelle et des réalités dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de reconstruction et de construction à grande échelle effectués dans les territoires libérés, ainsi que de la menace des mines dans la région.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.