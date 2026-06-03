Bakou : L’ambassadeur du Royaume-Uni remet la copie figurée de ses lettres de créance au ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Mercredi 3 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni à Bakou, Duncan Norman.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Duncan Norman a remis la copie figurée de ses lettres de créance au chef de la diplomatie azerbaïdjanaise. Djeyhoun Baïramov a félicité le diplomate pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions en Azerbaïdjan.

Au cours de la conversation, un échange de vues a eu lieu sur l'état actuel et les perspectives des relations entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni, ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

Les parties ont souligné avec satisfaction le développement fructueux de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni dans la politique, l’économie, l’énergie, le commerce, les investissements, l'éducation et d’autres domaines.

L’importance de hisser les relations au niveau d'un partenariat stratégique, de développer des contacts mutuels de haut niveau et d’étendre encore plus le partenariat économique a été mise en valeur.

Le ministre Baïramov a informé le diplomate de la situation actuelle dans la région, des réalités établies dans la période post-conflit, ainsi que du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et des mesures prises par son pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Duncan Norman a déclaré qu’il ne ménagerait pas ses efforts pour développer encore davantage la coopération entre les deux pays.

D'autres questions d'intérêt mutuel ont également été abordées lors de la rencontre.