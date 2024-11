Bakou : Le Directeur général de l’ICESCO s’entretient avec la Directrice générale de l’ICCROM en marge de la COP29

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Dr Salim AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a tenu une réunion avec Mme Aruna Francesca Maria Gujral, Directrice générale du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre l’ICESCO et l’ICCROM dans le domaine de la protection du patrimoine, selon l’ICESCO.

Au cours de cette réunion, tenue lundi 18 novembre 2024 à la COP29 dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, Dr AlMalik a souligné que la nouvelle vision de l’ICESCO place la préservation et la valorisation du patrimoine du monde islamique au cœur de ses priorités, et dans cette perspective, l’Organisation a créé le Centre du patrimoine dans le monde islamique et le Comité du patrimoine dans le monde islamique, qui a enregistré à ce jour plus de 724 sites et éléments sur les listes du patrimoine matériel et immatériel de l’ICESCO.

Il a souligné que l’ICESCO dispose d’un programme spécial pour former les professionnels du patrimoine dans les États membres à travers des ateliers sur la conservation du patrimoine, la préparation des dossiers pour l’inscription sur les listes internationales et autres. L’Organisation a également signé nombre d’accords pour adapter un groupe de sites historiques à l’utilisation de l’énergie propre, et a lancé une stratégie pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels.

Pour sa part, la Directrice générale de l’ICCROM a salué les efforts de l’ICESCO dans le domaine de la protection du patrimoine, soulignant la volonté du Centre de renforcer la coopération avec l’Organisation.

La réunion a permis de discuter une série de propositions pour une coopération future entre l’ICESCO et l’ICCROM.