Bakou : le Forum de l’action climatique de l’Organisation de jeunesse du MNA termine ses travaux VIDEO

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Bakou a accueilli lundi la cérémonie de clôture du Forum de l’action climatique de l’Organisation de jeunesse du Mouvement des non-alignés (OJMNA).

Tenu dans les villes azerbaïdjanaises de Bakou et de Chamakhy, le forum de cinq jours a réuni des jeunes locaux et étrangers, des représentants d’organismes locaux et d’organisations internationales ainsi que des experts.

Dans son discours lors du forum, Nigar Baghirli, responsable du secrétariat de l’OJMNA, a souligné l’importance des discussions fructueuses et des idées novatrices générées dans le processus climatique international. Elle a ajouté que le document adopté lors du forum serait présenté à la présidence de la COP29.

Samir Bejanov, chef du département de la sécurité internationale du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et négociateur en chef adjoint pour la COP29, a félicité les participants pour le succès du forum.

Samir Bejanov a souligné que la présidence de la COP29 apprécie grandement l’implication des jeunes dans les négociations climatiques, encourageant vivement les jeunes des États membres du Mouvement des non-alignés à participer activement à ce processus.