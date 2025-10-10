Bakou : réception officielle à l'occasion du Jour de l'Indépendance du Turkménistan

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Vendredi 10 octobre, une réception officielle a été organisée à Bakou à l'occasion du Jour de l'indépendance du Turkménistan.

La cérémonie a débuté par le retentissement des hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan.

L'ambassadeur du Turkménistan en Azerbaïdjan, Gurbanmammet Elyasov, a déclaré qu'aujourd'hui, les relations entre le Turkménistan et l'Azerbaïdjan reposent sur les principes de fraternité, de bon voisinage et de coopération.

Selon lui, la coopération au sein des organisations internationales est devenue une tradition pour le Turkménistan et l'Azerbaïdjan.

Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, a indiqué que l'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une histoire, une culture, une langue et une religion communes. Les relations fraternelles entre les deux pays permettent d'avancer avec confiance et de mettre en œuvre avec succès des projets et des initiatives communs.

« Il existe un fort potentiel de développement de la coopération dans le secteur de l'énergie. La SOCAR souhaite participer à des projets de développement de gisements pétroliers et gaziers prometteurs au Turkménistan. La coopération entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité du Couloir médian. Le volume de transit sur cet axe augmente régulièrement », a souligné Djabbarov.

Organisé par l'ambassade du Turkménistan en Azerbaïdjan, la cérémonie a réuni des représentants de l'État et du gouvernement, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité à Bakou.