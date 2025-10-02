Bakou : un nouveau bâtiment scolaire mis en service par la Fondation Heydar Aliyev dans l’arrondissement Khataï

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a mis en service, au cours de cette année scolaire, des établissements d’enseignement scolaire nouvellement construits et rénovés.

L'un de ces projets concerne une école de 1 384 places dans l’arrondissement Khataï de Bakou.

Le bâtiment de l’école secondaire Tahir Baghirov n° 59 a été construit en 1936. Le bâtiment, construit 89 ans avant, étant totalement inutilisable, il a fallu en construire un nouveau.

La Fondation Heydar Aliyev a effectué d'importants travaux de rénovation et de reconstruction dans l'école depuis 2024.

Le bâtiment de quatre étages de l'école a une capacité d’accueil de 1 036 élèves. Il comprend des salles de classe, des laboratoires de physique, de chimie et de biologie, une salle informatique, un centre STEAM moderne, des salles de formation militaire, médicale, pédagogique et technologique, une bibliothèque, une cantine, des salles de réunion, de sport et de gymnastique, un mini-stade ouvert et un terrain de sport.

Le bâtiment de deux étages peut accueillir 348 élèves. Ce bâtiment comprend 20 salles de classe, des salles informatiques et autres, une cantine et un gymnase. L'école est équipée du mobilier et des équipements nécessaires, les salles de cours et les laboratoires sont dotés de matériels nécessaires.

De nouveaux terrains de sport extérieurs ont été construits et des systèmes de sécurité incendie ont été installés dans le bâtiment.

Des travaux d'aménagement paysager ont été réalisés dans la cour de l'école. Le monument dédié aux Martyrs a été reconstruit.