Bakou : Visite du Mémorial aux soldats turcs à l’occasion de la Fête de la Victoire de la Türkiye

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le Mémorial aux soldats turcs à Bakou a été visité à l’occasion de la Fête de la Victoire de la Türkiye, célébrée le 30 août.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Türkiye en Azerbaïdjan, Birol Akgun, de représentants de l’ambassade ainsi que de plusieurs personnalités officielles.

D’abord, une gerbe a été déposée devant le monument aux soldats turcs, puis les hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye ont retenti.

Au cours de la cérémonie, la mémoire des martyrs tombés au combat pour l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et pour la libération de Bakou de l’occupation des dachnaks bolcheviks arméniens a été honorée avec respect.

Intervenant lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Türkiye en Azerbaïdjan, Birol Akgun, a évoqué l’importance historique de la guerre d’indépendance de la Türkiye et de la Victoire du 30 août. Il a rendu hommage à la mémoire des martyrs ayant sacrifié leur vie pour leur patrie et souligné les liens historiques d’amitié et de fraternité unissant les peuples azerbaïdjanais et turc.

Birol Akgun a souligné que les relations entre les deux pays se développaient avec succès dans tous les domaines, se déclarant convaincu que la fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye continuerait de se renforcer et que les relations bilatérales poursuivraient toujours leur développement.

À rappeler que la victoire remportée le 30 août 1922 à Dumlupinar, sous le commandement de Mustafa Kemal Atatürk, est célébrée en Türkiye comme la Fête de la Victoire. Cette victoire historique constitue une expression éclatante de la volonté nationale et de la détermination du peuple turc à préserver son indépendance.