Bakou, 22 juin, AZERTAC

Bakou accueille la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique.

La session a réuni des délégations parlementaires de plus de 40 pays, plus de 10 présidents de parlement ainsi que des représentants de 10 organisations internationales. Les discussions porteront sur le thème : « Promouvoir un développement économique durable et inclusif dans les États membres de l’OCI grâce à la coopération parlementaire ». Au total, plus de 400 délégués participent à cet événement.

La session comprendra les réunions du Comité général, du Comité exécutif, de l’Association des secrétaires généraux, ainsi que des commissions chargées des affaires politiques et des relations internationales, des affaires économiques et de l’environnement, des questions juridiques et culturelles, celles concernant le dialogue entre les civilisations et les religions, les droits de l’homme, les femmes et la famille. D’autres organismes de l’organisation se réuniront également et examineront les documents inscrits à l’ordre du jour.