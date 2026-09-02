Bakou accueille la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines MIS A JOUR

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Organisée conjointement par l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) et la Représentation des Nations Unies en Azerbaïdjan, la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines a entamé ses travaux à Bakou.

Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, a lu le message du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev adressé aux participants à la conférence.

Cette conférence internationale portant sur le thème « Lutte antimines humanitaire pour le relèvement urbain : établir des normes d'excellence pour des zones d'habitat sûres » se terminera le 3 septembre.

Des panels seront également organisés dans le cadre de cet événement.