Bakou accueille le 11e Forum des autorités de régulation de la mer Noire VIDEO

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Organisé par Conseil de l'audiovisuel de la République d'Azerbaïdjan, le 11e Forum des autorités de régulation de la mer Noire a débuté ce mardi à Bakou.

BRAF est une importante plateforme régionale créée pour l’expansion du dialogue et la coopération entre les organismes de régulation de la radiodiffusion des pays de la région, ainsi que pour l’échange d’expérience.

Le forum portant sur le thème « La protection des enfants dans les services de médias » a réuni une trentaine de responsables et de représentants autorisés des organismes de régulation du secteur des médias audiovisuels provenant de Serbie, de Roumanie, de Grèce, d'Albanie, de Bulgarie, de Türkiye, de Moldavie, de Géorgie et d’Azerbaïdjan, ainsi que des responsables du Comité d'État chargé de la famille, de la femme et de l'enfant et de l'Agence de développement des médias, ainsi que des représentants des médias.