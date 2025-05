Bakou accueille un forum portant sur le thème « Les processus sociaux dans l’espace médiatique »

Bakou, 2 mai, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du deuxième forum portant sur le thème « Les processus sociaux dans l’espace médiatique » s’est tenue aujourd’hui à Bakou, à l’initiative de l’Agence pour le développement des médias.

L’objectif du forum est de renforcer le rôle proactif et sensible des médias dans la sensibilisation du public et la formation de l’opinion publique. Il vise également à encourager une utilisation adéquate des médias dans la lutte contre diverses questions d’actualité, à assurer la diffusion d’informations sensibles conformément aux principes définis, ainsi qu’à améliorer la coordination entre les médias, les institutions publiques et les autres parties prenantes.

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se poursuivront avec plusieurs sessions thématiques intitulées « L’agenda médiatique dans l’Année de la Constitution et de la Souveraineté », « Des solutions durables dans les infrastructures de transport à travers le prisme des médias », et « Un environnement médiatique numérique sécurisé : des utilisateurs informés ».