Bakou accueille une conférence consacrée au 15ème anniversaire de la création de l’AIDA

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Une conférence consacrée au 15ème anniversaire de la création de l’Agence azerbaïdjanaise pour l’aide au développement international (AIDA) s’est tenue le 10 septembre 2026.

Intervenant lors de la conférence, le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a indiqué que l’Azerbaïdjan qui avait été un pays bénéficiaire de l’aide était devenu un pays donateur, évoquant les 15 années d’activité de l’AIDA ainsi que la contribution de l’Azerbaïdjan à la coopération en matière de développement international.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la politique d’aide internationale de l’Azerbaïdjan continuerait à l’avenir d’être mise en œuvre sur la base des principes du respect des priorités nationales des pays partenaires, de l’intérêt mutuel, de l’échange d’expériences et de l’obtention de résultats durables.

Le ministre des Sciences et de l’Éducation, Emin Amrullayev, le président de l’Agence nationale des services aux citoyens et des innovations sociales auprès du Président de la République d’Azerbaïdjan, Ulvi Mehdiyev, ainsi que le directeur de l’Agence turque de coopération et de coordination (TİKA), Abdullah Eren, ont également souligné que la politique d’aide internationale de l’Azerbaïdjan continuerait à l’avenir d’être mise en œuvre sur la base des principes du respect des priorités nationales des pays partenaires, de l’intérêt mutuel, de l’échange d’expériences et de résultats durables.

Prenant la parole à la fin de la conférence, le vice-ministre des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, a évoqué les 15 années d’activité de l’AIDA et de la coopération de l’Azerbaïdjan en matière d’aide humanitaire et de développement internationaux.

Dans le cadre de la conférence, un mémorandum d’entente a également été signé entre l’AIDA et l’Agence turque de coopération et de coordination (TİKA), tandis que des discussions ont été organisées.

En outre, lors de la conférence, des certificats ont été remis aux étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en Azerbaïdjan dans le cadre du programme « Bourse d’études internationale Heydar Aliyev » et qui se sont distingués par leurs résultats académiques.