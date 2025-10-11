Bakou accueille une conférence internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine de la cybersécurité

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Women in Cyber » s’est ouverte à Bakou le 11 octobre, en marge du festival international de cybersécurité CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge.

L’événement est coorganisé par l’Association « Femmes Digitales – Supporting Women in Tech » et l’Académie estonienne de gouvernance électronique (eGA), avec le soutien du Service national des communications spéciales et de la sécurité de l’information de la République d’Azerbaïdjan ainsi que de l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan.

Parmi les intervenants ont figuré Toural Mammadov, chef de la Direction générale du Service national des communications spéciales et de la sécurité de l’information de la République d’Azerbaïdjan, Natalia Spinu, directrice de l’Institut d’études politiques européennes de Moldavie, gouverneure chargée des questions relatives à l’intelligence artificielle, experte en cybersécurité, Jana Krimpe, fondatrice et présidente de l’Association « Femmes Digitales – Supporting Women in Tech », Elsa Neeme, experte principale en cybersécurité à l’Académie estonienne de gouvernance électronique (eGA), Amy Carlton, chargée d’affaires des États-Unis en Azerbaïdjan, et Natalia Tkachuk, cheffe du Service de l’information et de la cybersécurité du Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine.