Bakou accueille une conférence internationale intitulée « Garder la souveraineté : le statut du parquet dans la Constitution »

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le 22 septembre, une conférence internationale intitulée « Garder la souveraineté : le statut du parquet dans la Constitution » a débuté au Centre Heydar Aliyev, organisée par le Bureau du Procureur général de la République d'Azerbaïdjan.

Organisée dans le cadre de l'Année de la Constitution et de la Souveraineté, la conférence internationale réunit les procureurs généraux d'Ouganda, du Laos, de Tanzanie et du Kenya.

Le Procureur général Kamran Aliyev a lu le message du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, aux participants de la conférence internationale.