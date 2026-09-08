Bakou accueille une conférence internationale intitulée « La sécurité et la coopération dans le Caucase du Sud »

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Une conférence internationale portant sur le thème « La sécurité et la coopération dans le Caucase du Sud », organisée conjointement par le Centre d'analyse des relations internationales et du multiculturalisme et le Centre pour la gouvernance et la culture en Europe auprès de l'Université de Saint-Gall, a entamé ses travaux à Bakou.

L’avenir de la sécurité et de la coopération dans le Caucase du Sud, les changements survenus dans la région après la guerre de 44 jours, le développement des liaisons de transport et de communication, les nouveaux projets d'infrastructure, l'intégration économique, le projet TRIPP, les risques extérieurs potentiels, ainsi que le rôle de l'Union européenne dans le renforcement de la coopération et des liens durables dans la région sont discutés lors de la conférence.

Les nouvelles réalités géopolitiques et géoéconomiques dans la région, l'impact des projets de transport et de communication sur la sécurité et le développement économique du Caucase du Sud, ainsi que les perspectives d'expansion de la coopération régionale font l’objet d’un échange de vues.