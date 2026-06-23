l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

TOURISME

Bakou accueille une conférence internationale sur le tourisme circulaire vert dans les pays de la CICA

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Une conférence internationale portant sur le thème « Tourisme circulaire vert dans les pays de la CICA » se déroule à Bakou. Organisée conjointement par l’Agence nationale du tourisme et le Secrétariat de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), la conférence rassemble des délégations des États membres, dont la Türkiye, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la Russie, la Mongolie, l’Inde, le Cambodge, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam, l’Irak, l’Iran, l’Égypte, la Jordanie, Israël et la Palestine.

Les discussions porteront sur la création de villages touristiques, les mécanismes de soutien aux initiatives locales, les programmes de subventions, les activités de formation et le développement de nouvelles opportunités pour les communautés locales grâce aux investissements dans les produits touristiques axés sur la nature.

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