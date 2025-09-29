Bakou accueille une conférence intitulée « L'Organisation des États turciques : un acteur régional sur fond du désordre mondial »

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Lundi 29 septembre, une conférence portant sur le thème « L'Organisation des États turciques : un acteur régional sur fond du désordre mondial » se déroule à Bakou, avec la participation de représentants de think tanks des États membres de l'Organisation des États turciques.

Lors de la conférence, les représentants des pays participants discuteront du rôle de l'Organisation des États turciques dans le système moderne des relations internationales, des défis stratégiques auxquels elle est confrontée et des nouvelles opportunités de coopération pour les États membres. Cet événement constituera une plateforme importante d'échanges intellectuels afin de renforcer la position de l'organisation à l'échelle régionale et mondiale.

Des tables rondes seront organisées dans le cadre de la conférence sur les thèmes suivants :

Les contributions de l'Organisation des États turciques à la paix et à la stabilité mondiales à une époque d'incertitude politique et sécuritaire ;

Les contributions de l'Organisation des États turciques à l'économie mondiale, aux échanges commerciaux et aux transports à une époque d'instabilité économique ;

La politique de l'Organisation des États turciques en matière de culture, de science et de parlementarisme à une époque d'incertitude mondiale.

Les représentants des think tanks participant à la conférence discuteront des opportunités de renforcement de la coopération régionale, d’élargissement du rôle de l'Organisation des États turciques sur la scène internationale et de proposition de nouvelles initiatives.