Bakou accueille une réunion de travail entre les juristes militaires de l’Azerbaïdjan et du Bélarus

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Conformément au plan de coopération militaire bilatérale signé entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et du Bélarus, une réunion de travail des juristes militaires des deux pays s’est tenue à Bakou.

Les participants ont procédé à un échange de vues sur l’organisation du service juridique, la législation militaire ainsi que l’expérience acquise dans l’exercice des fonctions des juristes militaires, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Les discussions ont également porté sur l’harmonisation des législations militaires des deux pays dans le cadre des normes et principes du droit international, ainsi que sur plusieurs autres questions d’intérêt commun.