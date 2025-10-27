Bakou accueillera la 15e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

La 15e réunion de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République du Bélarus se tiendra le 28 octobre à Bakou.

La réunion sera présidée par le vice-Premier ministre et coprésident de la Commission azerbaïdjanaise, Samir Cherifov, et par la vice-Première ministre et coprésidente de la Commission biélorusse, Natalia Petkevich.

La réunion permettra d'aborder la mise en œuvre de la feuille de route pour la coopération entre les deux pays pour 2024-2025, ainsi que les possibilités de mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la construction mécanique, du développement urbain, de l'industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle, des transports et de la logistique, du commerce et de l'investissement.

Le 29 octobre, une délégation conduite par les coprésidents de la Commission se rendrait dans les régions azerbaïdjanaises de Fuzouli et d'Aghdam.