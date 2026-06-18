Bakou accueillera la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique
Bakou, 18 juin, AZERTAC
La 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) aura lieu le 22 juin à Bakou.
Cette session, qui réunira des délégations parlementaires de plus de 40 pays, des intervenants de plus de 10 pays et des représentants de 10 organisations internationales, portera sur le thème « Promouvoir un développement économique durable et inclusif dans les États membres de l'OCI par la coopération parlementaire ». Plus de 400 délégués sont attendus à cette session qui se terminera le 25 juin.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Visite des exploitations horticoles intensives à Khodjaly
- 17.06.2026 [20:55]
Le 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel présenté à l'UNESCO
- 17.06.2026 [20:23]
Visite d’une exploitation d’élevage ovin dans le district de Khodjaly
- 17.06.2026 [20:16]
Une délégation du Congrès américain visite l'Allée des Martyrs à Bakou
- 17.06.2026 [17:29]
La coopération commerciale entre l'Azerbaïdjan et la Guinée se renforce
- 17.06.2026 [17:14]
Cevdet Yilmaz : La Türkiye continuera de soutenir les activités de TURKPA
- 17.06.2026 [16:18]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte diminution
- 17.06.2026 [14:47]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 17.06.2026 [12:20]
L'ONU exhorte au respect du traité d'interdiction des mines antipersonnel
- 17.06.2026 [11:21]
Les priorités du partenariat Azerbaïdjan-UNESCO définies à Paris
- 17.06.2026 [10:49]
L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan participe au WiT Phocuswright Middle East
- 16.06.2026 [20:41]
L’examen des recours en appel des citoyens arméniens se poursuit
- 16.06.2026 [19:07]