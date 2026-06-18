Bakou accueillera la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) aura lieu le 22 juin à Bakou.

Cette session, qui réunira des délégations parlementaires de plus de 40 pays, des intervenants de plus de 10 pays et des représentants de 10 organisations internationales, portera sur le thème « Promouvoir un développement économique durable et inclusif dans les États membres de l'OCI par la coopération parlementaire ». Plus de 400 délégués sont attendus à cette session qui se terminera le 25 juin.