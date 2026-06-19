Bakou accueillera pour la première fois une conférence de la Fédération européenne de natation

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération azerbaïdjanaise de natation, une conférence de la Fédération européenne de natation se tiendra pour la première fois à Bakou.

Des fédérations de différents pays du continent se réuniront à Bakou pour échanger sur le développement des sports aquatiques et discuter des projets réalisés et à venir.

La conférence aura lieu en octobre 2026.