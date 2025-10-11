Bakou: Un volcan de boue est entré en éruption dans l’arrindissement de Garadagh
Bakou, 11 octobre, AZERTAC
Après avoir reçu une information sur l’éruption d’un volcan de boue dans la direction du bourg de Sangatchal de l’arrondissement de Garadagh de Bakou, un hélicoptère de l’unité aérienne du ministère des Situations d’urgence a effectué une reconnaissance aérienne du site, selon le service de presse du ministère.
Il a été indiqué qu’aucune flamme n’a été observée sur le site et qu’aucune menace ne pèse sur les localités environnantes.
Les organismes compétents prennent des mesures nécessaires à la suite de cet incident.
10:33
Le 11 octobre à 08h27, une éruption d’un volcan de boue s’est produite dans une zone montagneuse située près du bourg de Sahil, dans l’arrondissement de Garadagh de Bakou.
La porte-parole du ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles, Iradé Ibrahimova, a déclaré à l’agence AZERTAC que les spécialistes du ministère étudient actuellement le phénomène et ses conséquences, et qu’une surveillance appropriée est en cours sur le terrain.
